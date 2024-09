10Ã¨me Ã©dition du Salon des vins de cÃ©pages et terroirs oubliÃ©s

Ce salon est une véritable invitation à voyager à travers des goûts et des arômes oubliés, avec une sélection exclusive de vins issus de la France et d’ailleurs, souvent absents des circuits commerciaux traditionnels.

En mettant l’accent sur ces cépages oubliés, le salon cherche à offrir une expérience inédite et éducative, démontrant la variété et la richesse des vignobles.

Pour cette édition anniversaire, nous sommes honorés de compter sur le parrainage de Franck Thomas, figure emblématique du monde du vin. Meilleur Sommelier de France et d’Europe, ainsi que Meilleur Ouvrier de France, Franck Thomas a créé une école qui propose des formations certifiantes autour du vin et de la gastronomie. Il animera un atelier de dégustation intuitive et géo-sensorielle le samedi matin, offrant une approche novatrice et personnelle de la dégustation.