Cette année, le Jazz et la Littérature sont à l’honneur à travers 6 concerts, 5 lieux et 1 thème : « Comment la littérature nourrit la création musicale? »

Plusieurs acteurs culturels de la Drôme et de l’Ardèche se réunissent pour la 10e édition de « Jazz sur le Grill », un événement

unique dans la région. Cette année est marquée par le retour d’un acteur historique du festival : la SMAC 07.

Elle se joint ainsi au Théâtre de la Ville de Valence, à La Cordo, à Jazz Action Valence et à Crest Jazz pour proposer chacun un

concert de la programmation autour d’une thématique commune : » Du jazz et des écrivains « .