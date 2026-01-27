10ème édition Trail de Dieulefit

Le trail de Dieulefit revient une année de plus pour toujours plus de défi et de plaisir. Vous pouvez dès maintenant réserver votre week-end. Trois parcours exigeants vous attendent sur des sentiers forestiers techniques

Après une magnifique 9ème édition, le trail de Dieulefit revient une année de plus pour toujours plus de défi et de plaisir le 26 avril 2026. Vous pouvez dès maintenant réserver votre week-end.

Un seul départ à 09h00 en centre bourg devant la mairie. Les courses se sépareront au fil du parcours.

Trois parcours exigeants vous attendent sur des sentiers forestiers techniques :

– Le Mielleuse (10,6 Km / 440 m D+) pour une mise en jambes musclée mais accessible.

– La Rachas Express (20,5 Km / 900 m D+) pour les amateurs de rythme et de dénivelé.

– Les Ventes Folles (30,8 Km / 1460 m D+) pour un défi sportif complet. Une expérience authentique et engagée !

À l’arrivée, vous retrouverez notre chaleureuse équipe au gymnase de Dieulefit, et le joli buffet qui vous a ravi l’an passé,vous attendra pour vous réconforter avec vos proches !

*** COURSETON*** pour vos enfants, inscription (prix libre) le jour de la course. 1,5 Km (11h00) pour les moins 10 ans, 3 Km pour les plus de 11 – 15 ans (11h45). Parents acceptés pour courir avec leurs enfants 🙂