11ème Salon L’Etoile du Bien-Etre

Le Salon l’Etoile du Bien Être a pour vocation d’offrir un salon diversifié et vivant, permettant aux visiteurs simples, curieux ou avertis de rencontrer, découvrir et explorer tout ce qui peut répondre à leurs besoins bien être.

Plus de 40 professionnels sont à votre écoute et pourront vous faire découvrir l’art de vivre autrement autour des 4 thématiques : BIEN ETRE / BEAUTE & SANTE / CADRE DE VIE / ALIMENTATION.

Ce rendez-vous est également une invitation à l’échange, au travers d’un programme de conférences et d’ateliers.