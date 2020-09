12 éme édition : Chemin de Peintres

La 12e édition de Chemin de peintres vous invite à sillonner son circuit artistique s’étendant sur 17 communes de l’agglomération. Durant ce week-end, venez découvrir les oeuvres de plus de 250 artistes amateurs et professionnels, entre peinture, sculpture, dessin et photographie. Les 17 communes participantes s’organisent pour accueillir les visiteurs dans le cadre d’un protocole permettant le respect des gestes barrières.* Vous pourrez également vous restaurer tout au long du parcours chez nos restaurateurs locaux.

Venez avec votre masque !

* Si l’évolution de l’épidémie le nécessite, cette édition pourra être annulée ; vous en serez informé sur cette page et sur les réseaux sociaux. Restez connecté !

SALLE POLYVALENTE

Peinture

C. Arod, M. Aubert, L. Blache, C. Blanche, C. Buffet, B. Chanard, S. De Bank, M.C De Murcia, A. Dogna, A. Dufour, M. Durand, O. Dussert Jamet, N. Eynard, N. Faivre, M. Joud, D. Laumet, M. Marie, S. Meilland, J. Nublat, P. Orepuk, G. Perollier, Y. Pétrone, M.M Ricard, M. Roux, E. Samica, C. Taledo, A. Vehier, C. Veyrat, D. Vinay

Autres disciplines

M.F Abattu (sculpture), F. Cazier (aquarelle, encre numérique), P. Chapeau (sculpteur bois), F. Georges (sculpture, argile), R. Gourdel-Priem (mosaïque, céramique), P. Grangier (sculpture), D. Guimbaud (techniques mixtes), M. Kutter (raku), C. Lamouroux (techniques mixtes), L. Matesa (collage, encre, acrylique), B. Menétrieux (pastel, encre, aquarelle), S. Quard (huile, glycéro), G. Robin (sable naturel), C. Vallier (raku), P. Vasquez (acrylique sur bois et pastel)

MJC

Peinture

J.L André, A. Grève, G. Rubod

Autres disciplines

I. Cartellier (techniques mixtes), A. Chaleat (sculpture), T. Cigna (street art), C. Fiallon (vitrail), N. Liabeuf (huile sur toile, porcelaine et verre), J.C Pestre (sculpture), D. Valour (sculpture sur bois), N. Zarb (peinture numérique)