12 femmes en colère

On les a appelées les douze femmes en colère.

Il y a quarante-cinq ans, des femmes de métallos en grève étaient jugées à Saint-Nazaire, accusées d’avoir séquestré le patron de leurs maris.

Cécile Delhommeau, conteuse et autrice, et Anthony Pouliquen, éducateur populaire, se sont emparés de cette lutte sociale des années 70 pour en faire la restitution sous forme contée.

Les archives de l’époque, base de travail et de reconstitution, sont agrémentées d’un brin de fi ction qui donne une dimension poétique à ce récit documentaire.

A la salle des fêtes de St Laurent-en-Royans

Réservation conseillée auprès de la Communauté de Communes : 04 75 47 79 42.

Gratuit.

Public adulte, durée 1h10