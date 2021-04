1,2,3 châteaux ! Découvrez les Châteaux de la Drôme depuis votre ordinateur

A noter dans vos agendas 1,2,3 Châteaux ! Voyagez en Drôme provençale et plongez au coeur de la vie de château, à l’occasion de 3 émissions consacrées aux monuments historiques classés de Grignan, Montélimar et Suze-la-Rousse.

Entre le reportage historique et l’interview en live, participez à un format insolite et privilégié dans ces trois sites emblématiques de Provence.

Au programme chaque soir à 19h : une visite guidée inédite du monument et une séance de questions-réponses avec nos équipes sur place, en compagnie de nos guides conférenciers et d’Olivier Schweizer, fondateur de So Châteaux – LIVE (la 1° émission en direct dédiée aux châteaux).

? Lundi 19 avril, nous vous raconterons les mille ans d’histoire du palais royal de Grignan, cher à la marquise de Sévigné… petite surprise à la clef !

? Mardi 20 avril, nous pénètrerons dans le palais médiéval au coeur de la ville de Montélimar, pour comprendre son importance stratégique au fil des siècles. Puis nous partagerons avec vous ses grandes salles pleines de surprises…

? Mercredi 21 avril, nous vous ouvrirons la forteresse bucolique de Suze-la-Rousse et nous vous conterons l’histoire de la salle de paume érigée dans son parc – l’une des mieux préservées au monde !

Sur inscription, GRATUIT : https://sochateaux.com/chateaux-de-la-drome-123-chateaux/