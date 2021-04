1,2,3 Châteaux !

Entre le reportage historique et la séance de Questions/Réponses en direct, participez à un format insolite et privilégié dans ce Site emblématique de la Provence pour ce 3ème et dernier volet des Châteaux de la Drôme. Inscription sur le Site Internet.

Dominant le prestigieux vignoble des Côtes-du-Rhône, le château de Suze-la-Rousse est un spectaculaire ouvrage militaire transformé en magnifique demeure aristocratique. Admirez les décors et la cour d’honneur raffinés d’une impressionnante forteresse, transformée en demeure de plaisance. Flânez dans son parc boisé et son jeu de paume parmi les mieux préservés au monde.

Revivez la vie d’un jeune noble, avec des jeux et loisirs d’antan pour petits et grands !