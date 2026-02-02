13ème Forum de l’alternance Drôme Nord

la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Drôme, la Mission Locale Drôme des Collines-Royans-Vercors, France Travail et la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Drôme unissent leurs forces pour promouvoir l’alternance.

Le 22/04/2026 14:00

Place Jules Nadi 26100 Romans-sur-Isère Tél. 04 75 48 72 00

Gratuit pour les visiteurs

Cet événement est une occasion idéale pour les employeurs et les jeunes en quête d’une alternance de se rencontrer, d’explorer les formations, les filières, et d’être accompagnés dans la construction de leur projet professionnel.