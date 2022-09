14ème édition du chemin des artistes

Pour sa 14e édition, » Chemin des artistes » s’agrandit et se déploie désormais sur 36 communes du Nord au Sud de Valence Romans Agglo. Rendez-vous autour d’expositions, de rencontres, d’ateliers, de démonstrations.

Le temps d’un week-end, plus de 350 professionnels et amateurs présentent leur univers artistique entre peinture, sculpture, dessin et photographie…