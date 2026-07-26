16 mesures de noeud – La Coconnerie

16 mesures de noeud est un discours scénique se jouant des diverses formes de communication orale et corporelle. C’est un spectacle contemporain d’arts du cirque tout public et qui se joue majoritairement en rue sur un portique aérien autonome.

Le spectacle est constitué de trois actes, volontairement mis en évidence. Le spectateur assiste donc à trois grands tableaux bien différenciés, et séparés par une voix enregistrée nous annonçant la suite, ou marche à suivre… Tous viennent parler du discours: comment s’exprimer face à une assemblée ? Comment interagir au sein d’un groupe d’individus ?

16 Mesures de Noeud Ce spectacle questionne nos façons en tant qu’individu de nous exprimer devant un groupe, ouvre un questionnement sur le bien vivre ensemble et évoque les notions de marginalité et de pression sociale. On retrouve dans ce spectacle du rap, du slam, des transformations de voix à l’aide de machines sonorisées et une pratique circassienne (notamment corde lisse et mât chinois).

Ce spectacle est d’ailleurs né de la rencontre et du croisement entre le rap et le mouvement aérien. Ce spectacle, empreint de surréalisme, utilise à la fois l’humour, l’absurde et le jeu clownesque pour proposer une analyse acerbe de micro phénomènes de société.