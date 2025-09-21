Sur les stands vous trouverez de quoi satisfaire tous les goûts (produits canadiens, foie gras, champagne, vin d’Alsace, mais le local est à l’honneur avec les artisans producteurs comme le fromage, nougat, chocolat, biscuits, olive, huile, miel, salaisons, vin, dégustation d’huîtres…)
Stationnement facile.
16è salon de la gastronomie
Pour les gourmands et gourmets, 2 jours pour faire saliver les papilles!
2 route de Valréas 26790 La Baume-de-Transit Tél. 04 78 98 14 70
