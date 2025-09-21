Foire

16è salon de la gastronomie

Pour les gourmands et gourmets, 2 jours pour faire saliver les papilles!

du 15/11/2025 10:00 au 16/11/2025 19:00

2 route de Valréas 26790 La Baume-de-Transit Tél. 04 78 98 14 70

Gratuit pour les visiteurs

Sur les stands vous trouverez de quoi satisfaire tous les goûts (produits canadiens, foie gras, champagne, vin d’Alsace, mais le local est à l’honneur avec les artisans producteurs comme le fromage, nougat, chocolat, biscuits, olive, huile, miel, salaisons, vin, dégustation d’huîtres…)
Stationnement facile.