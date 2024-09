16Ã¨me Ã©dition de Chemin des artistes

Avis aux amateurs d’art, Chemin des artistes vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition les 12 et 13 octobre !

Deux jours durant, 37 communes de Valence Romans Agglo s’animent au gré des expositions et des animations des plus de 400 artistes sélectionnés pour l’occasion.

Sculpture, peinture, photographie, dessin, arts numériques, gravure, graffiti, vitrail, art textile, céramique, installations, collages, aquarelle, fusain… Chemin des artistes accueille une vraie diversité d’esthétiques et de disciplines artistiques où chacun a sa place, professionnels comme amateurs .

Consultez le programme complet et détaillé sur chemindesartistes.valenceromansagglo.fr