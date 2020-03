17ème édition du Festival Vice & Versa

Le chapiteau-guinguette est de retour au milieu de cet écrin de verdure, au coeur du site du Valentin ! Venez profiter d’un concentré d’humanités et de diversités, d’imaginaires et de poésie, de temps festifs et d’instants relaxants !

Ce seront, grâce à vous, 2 jours magiques, les 21 et 22 avril de 10h à minuit… Le festival Vice & Versa c’est une atmosphère de guinguette d’antan, de kermesse d’enfance, de fête foraine sensorielle et culturelle. Ce sont des spectacles intimistes dans des structures nomades : yourtes, cabanes, caravanes… C’est la guinguette, chapiteau de convivialité, de plaisirs et d’émotions où il fait bon vivre et danser chaque soir ! Ce sont des petits plats locaux cuisinés avec amour à déguster dans le noir ou dans le jour selon l’humeur. Ce sont des artistes à la créativité débordante et à la sensibilité à fleur de peau !