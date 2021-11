18h24 FESTIVAL

Chaque soir, à 18h24, une courte forme artistique est jouée depuis 1, 2, 3… fenêtres et regardée depuis l’espace public. Des propositions variées dans le domaine du spectacle vivant : musique, danse, théâtre, marionnettes, cirque, vidéo, projection, etc

8h24 Festival est un projet qui réunit différentes compagnies et structures associatives, sociales et culturelles dans le département de la Drôme :

> Crest

> Piégros la Clastre

> Aouste sur Sye

> Mirabel et Blacons

L’administration et la gestion financière du projet sont portées par l’association Archijeux.

Une partie des dépenses du festival est prise en charge par nos partenaires, mais la partie la plus importante vient des dons des particuliers et entreprises de la région.

Le mot du collectif

> Créer du lien social sur le territoire.

> Aller rencontrer les habitant.e.s des différents quartiers, leur proposer de participer au projet et les inviter à accueillir un spectacle.

> Susciter une dynamique dans différents quartiers pour que les habitants invitent leurs voisins et communiquent localement sur l’initiative.

> Faire vivre la culture hors les murs : rencontrer des artistes et permettre aux quartiers d’être le théâtre d’un soir.

Soyons Fous.Folles !

A la fin de chaque représentation, un vélo itinérant se transforme en bar, permettant de partager une boisson chaude avec les artistes.