1er symposium sur le gout de la truffe noire

Participez au week-end de lancement de la saison trufficole 2025/2026, organisée par les Artisans de la Truffe noire. Nombreuses animations et conférences durant ces trois jours. A ne manquer sous aucun prétexte !

Au programme :

Vendredi 12 décembre :

– Cycle de 3 conférences (organisé par Didier Chabert du domaine de Cordis). Retrouvez des professeurs parmi les plus réputés ( JC Pargney, F Richard, R. Splivallo).

De 10h à 12h30 et de 14h à 15h30 à l’Université du Vin de Suze la Rousse. Réservation : 06 21 32 46 84

– 2 ateliers du goût à l’Université du Vin de Suze la Rousse. Ateliers sur les caractéristiques organoleptiques de différentes espèces de truffes (melanosporum, uncinatum, mésentérique). De 14h à 15h30 et de 16h à 17h30 : « Découvrir les différents parfums de 3 truffes naturelles en comparaison avec les arômes de synthèse ». Réservation : 04 75 97 21 30

Samedi 13 décembre :

– Atelier sur l’accord mets truffés de 10h30 à 12h, animé par un sommelier professionnel de l’Université du Vin. Dégustation de vin et de bouchées truffées.

Réservation au 04 75 97 21 30, accueil de l’Université du Vin en partenariat avec les artisans de la truffe noire.

– Sur plusieurs domaines en Drôme Provençale, vous découvrirez le cavage avec un trufficulteur et son chien .(coordination par H. Blachère)

Durée 1 heure : départ à 10h et 14h30, 7 à 15 personnes selon les domaines. Réservation : 06 80 34 93 19

– Marché aux truffes de Richerenches : Visite commentée du marché de gros de Richerenches. Durée 1h30, à partir de 10h30. Deux groupes de 10 personnes maximum. Approcher le mystère de la truffe ; discussion avec les trufficulteurs et les courtiers. (coordination par H. Blachère). Réservation : 06 80 34 93 19

– Diner « tout truffe » à la Ferme Chapouton à Grignan : Menue découverte de 3 truffes (entrée, plat mer, plat terre et dessert), incluant une dégustation de 3 vins de l’AOP Grignan Les Adhémar, rencontre de trufficulteurs et de vignerons. Tables conviviales de 10 personnes (non placé). Clôture de nos travaux par le professeur M.A Selosse. Réservation : 04 75 00 01 01

Dimanche 14 décembre :

– Marché aux truffes de St Paul Trois Châteaux : Cérémonie d’ouverture du marché de qualité et de confiance de Saint Paul trois Châteaux à partir de 09h. Gratuit et ouvert à tous.

Samedi et dimanche : venez découvrir la Maison de la Truffe et du Tricastin de St Paul Trois Châteaux. Entrée libre et gratuite jusqu’à 12h.