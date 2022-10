1ère Edition de la Fête de la Forêt

Une journée pour aborder de multiples façons toutes les facettes de la forêt ! Balade commentée, spectacle conférence et table ronde, visite de scierie et de chantier de construction bois. Certaines animations sont sur réservation.

Organisée par la Communauté des Communes du Pays Diois et les Communes Forestières de la Drôme.

9h-12h BALADE EN FORÊT DE ROMEYER : A LA DÉCOUVERTE D’UNE FORÊT EN MUTATION

Quel impact du changement climatique sur les forêts dioises ? Quelle gestion forestière : l’interventionnisme ou la libre évolution ?

Visite guidée encadrée par David Gilbet de la LPO Auvergne Rhône-Alpes – délégation Drôme et Bénédicte MAZERON de l’ONF.

Rdv à 9h sur le parking de Meyrosse à Die – Réservation obligatoire au 06 52 63 91 55.

9h30-10h30 VISITE DE LA SCIERIE GIORGIS

Venez à la rencontre d’un professionnel du bois. La scierie Giorgis Jean-Paul assure la découpe, la valorisation et la vente de bois de charpente et de bois autoclave.

RDV à 9h 30 ZA de Chamarges – 750 rue de Sétérée à Die

10h-12h VISITE D’UN CHANTIER DE CONSTRUCTION BOIS

Tristan Georgery, charpentier et Camille Esteve, coordinatrice technique d’Aplomb, organisme de formation en éco-construction basé à Die, proposent de découvrir la construction d’une maison paille.

Rendez-vous à 9h45 au parking à l’entrée du hameau de St Etienne à Saint Andéol et privilégier le covoiturage pour se rendre au chantier 122 Chemin de Loche pour 10h

13h30-15h30 IL ÉTAIT UN BOIS

Un vieil arbre un peu fantasque et riche d’une connaissance ancestrale nous

conte la forêt : les hommes et leurs activités. Un point de vue décalé,

poétique et drôle où la sagesse d’un vieux chêne vient bousculer nos idées

préconçues ! Deux artistes – acteur et dessinateur – nous font entrer dans le

monde intemporel de la forêt. Suivi d’un débat en deuxième partie animé par des spécialistes de la question.

Au cinéma le Pestel – avenue de la Division du Texas – Die

16h TABLE RONDE AUTOUR DE LA THÉMATIQUE DU BOIS ÉNERGIE

En ces temps de crise énergétique le bois de chauffage est-il une solution ? Quels en sont les avantages, les inconvénients ? Table ronde en présence de transformateur, de revendeur, de l’ONF, entre autres…

Salle Séverine Beaumier – Rue Joseph Reynaud à Die