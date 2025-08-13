Foire

1ère édition salon du livre Editions du Flair

Salon du romans…venez à la rencontre des auteurs !

1ère édition salon du livre Editions du Flair
Le 13/09/2025

36 place Jean Jaurès 26100 Romans-sur-Isère Tél. 06 38 92 68 09

Site internet
Gratuit pour les visiteurs