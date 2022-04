1ere rencontre ateliers musique orchestres amateurs

à Musiflore à Crupies ouvert au public entre16h à 23h

vous pouvez venir découvrir et apprécier la musique travaillée durant l’année et présentée par des ateliers, chorales et orchestres amateurs de la Drôme et D’Ardèche,

Une centaine de musiciens, une dizaine d’ateliers orchestres amateur, des intervenants musiciens et musiciennes et autres fantaisies sonores !

Soundpainting, morceau musical avec 100 musiciens, le « Mûr du Son »…………………

à bientôt !