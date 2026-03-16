« 2-3… grammes » – Cie Trio mineur (38)

Une comédienne seule en scène, précisément habitée jusqu’au bout des doigts par chacun des cinq.
Un humour – insistons sur l’humour -étroitement lié à la noirceur des situations.
Un bijou…
Texte et mise en scène : Bernard FALCONNET
Jeu : Line WIBLE
A la faveur de la mort de la mère la famille Martin se raconte…
Une esquisse nette et subtile du portrait d’une famille déglinguée, normale. La mère, le père et les trois soeurs. Une plongée acide au coeur de l’intimité familiale.
13 rue du clair-vivre 26100 Romans-sur-Isère Tél. 09 53 29 67 84
Une comédienne seule en scène, précisément habitée jusqu’au bout des doigts par chacun des cinq.
Un humour – insistons sur l’humour -étroitement lié à la noirceur des situations.
Un bijou…
Texte et mise en scène : Bernard FALCONNET
Jeu : Line WIBLE
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