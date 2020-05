2 Ciné-Drive

Pour la bonne organisation de la soirée, les spectateurs doivent impérativement s’inscrire en adressant un mail à reservation@mairie-crest.fr indiquant leur nom/prénom et adresse. Un mail de confirmation faisant office de billet d’entrée leur sera adressé, à présenter le soir de la séance avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile. Parce que le nombre de places est limité, priorité sera donné aux habitants de Crest.

Le Champ-de-Mars sera ouvert à partir de 20h30 aux spectateurs véhiculés ayant réservé

(fermeture de l’accès à 21h25). Des emplacements pour chaque voiture sont prévus afin de suivre le film tout en respectant les règles de distanciation sanitaire. Pour le bon déroulement de la projection, il ne sera pas autorisé de quitter son emplacement avant la fin du film, ni de sortir de son véhicule. Des espaces de restauration à emporter seront proposés à proximité : pizzeria, foodtruck…

Comédie française sortie en mars 2020 réalisée par Philippe Guillard, avec Gérard Lanvin, Olivier Marchal et Camille Aguilar.

Deux grands-pères que tout oppose ont la délicate mission d’encadrer leur petite-fille Camille, le temps des révisions du bac… Voilà réunis un capitaine de gendarmerie psychorigide à la retraite, un ex-patron de boites de nuit sud-américaines et une adolescente au caractère bien trempé :

un cocktail explosif !