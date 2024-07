2 concerts : Furfande et Ballast

Furfande : Musique brésilienne, traditionnelle et tzigane Ballast : Cinq marins d’eau douce amoureux de rock et de jazz

Furfande : Entraînant, festif et intimiste par moment avec 2 voies, accordéon violon, guitare manouche, percussions brésiliennes et trompette !

Ballast : Histoire qu’un capitaine n’a jamais raconté, qui fait voyager des Balkans à l’Amérique latine, qui l’ont fait rire, pleurer et danser, ses rêves et ses cauchemars mis en musique