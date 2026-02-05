Concert, Visites

2? Soirée Saxo avec Lionel Biolley – Le Tainois

Une ambiance jazzy qui avait déjà conquis le public !

Le 21/02/2026 19:00

27 place du Taurobole 26600 Tain-l'Hermitage Tél. 04 75 08 24 43

Contacter par mail
Gratuit pour les visiteurs