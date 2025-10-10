Foire

20ème Salon des vins de France et produits régionaux

Lancé en 2004, il fêtera cette année son 20e anniversaire. Le salon est organisé par le Comité des Fêtes de Portes-lès-Valence.

Le 01/11/2025 10:00

816 Rue Charles de Gaulle 26800 Portes-lès-Valence

Site internet
Payant