21ème édition – Festival Vice & Versa

Du 2 au 4 mai, plongez dans un univers magique, où chaque instant est une célébration de la vie et du partage !

Une atmosphère de guinguette festive, un parfum de kermesse joyeuse, une fête foraine sensorielle et culturelle à vivre pleinement !

Des spectacles intimistes sous des structures nomades

Une guinguette chaleureuse où émotions, plaisirs et rencontres s’entrelacent

Des petits plats faits maison, à déguster dans le noir ou à la lumière, selon l’humeur

Des artistes à la créativité débordante, prêts à vous émerveiller

Quel que soit votre âge, votre envie, votre histoire… venez fêter cette édition spéciale avec nous !

Offrez-nous la joie de retrouvailles sincères, du contact humain et du partage authentique !

Parce que l’on souhaite que nos humanités se sourient, se regardent, se touchent, se respirent, s’admirent, s’honorent, se partagent, se donnent et se reçoivent

Parce que c’est si beau d’être réunis en un seul coeur autour d’artistes merveilleux.

Parce que c’est si bon de se sentir vivants, vibrant intensément à l’unisson !

Parce que pour nous, c’est ça l’humanité ! Essentiellement !

Rejoignez-nous, vibrez avec nous, et laissez-vous porter par la magie de Vice & Versa !

Merci à vous, et à très bientôt !

L’équipe du Festival Vice & Versa

» Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères,

sinon nous allons mourir ensemble comme des idiots. »

? Martin Luther King

DEVENEZ BÉNÉVOLE !

Vous voulez faire partie de l’aventure ?

Remplissez votre fiche bénévole (https://www.festival-vice-versa.com/…/Festival2025…) et envoyez-la à contact@festival-vice-versa.com