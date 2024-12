23es rencontres Die-BiovallÃ©e-DrÃ´me

Nous sommes heureux de vous présenter l’édition 2025 des rencontres de Die/Biovallée en Drôme sur le thème.

Six jours de conférences, d’ateliers, films, spectacles, sorties, tables rondes et des temps festifs (soirée DJ et bal folk).

Explorer et agir pour la transition écologique des territoires ruraux !

Se questionner sur : comment construire des projets de territoire durables et adaptés aux citoyens ? transformer les nouvelles réglementations en opportunités ? valoriser la notion de sobriété positive ?

Réfléchir ensemble à des solutions concrètes et tracer des pistes de réponse.

Les Rencontres de Die proposent cette année plus de 80 évènements sur Die et la Biovallée avec de nombreux partenariats dans tous les domaines (économie, agriculture, mobilité, énergie, culture, santé).

Depuis vingt ans, les Rencontres de Die ont la volonté de sensibiliser et informer des impacts de nos modes de vie sur l’environnement, la santé, la société et le vivant en proposant des alternatives crédibles, des transitions possibles et des bifurcations à construire.

Nous vous convions chaleureusement à vivre ensemble les 23ème Rencontres et vous invitons à retrouver le programme sur notre site web.

