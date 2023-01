25ème Rallye Monté-Carlo Historique

samedi 28 janvier à partir de 07h00, début de l’Etape de Classement, avec quatre SR à disputer durant la montée vers Valence, préfecture du département de la Drôme, une nouvelle fois Ville étape de l’évènement. En guise de hors d’oeuvre, la copieuse » Briançonnet – Ubraye / SR 1 / 09h15 / 18,27 km « , avec notamment le passage des Col du Buis (1196 m) et de Laval (1100 m) à négocier dans la vallée d’Ubraye, à cette période de l’année où neige et verglas sont très souvent omniprésents. Ensuite direction » Chaudon-Norante – Digne-les-Bains / SR 2 / 10h30 / 15,87 km » et son illustre Col du Corobin (1211 m) à braver. Dans la foulée, Digne-les-Bains accueille place du Tampinet, le contrôle horaire de mi-journée (11h20). Une courte pause avant d’enchaîner avec » Recoubeau-Jansac – Pennes-le-Sec / SR 3 / 13h35 / 16,13 km » et le passage du Col de Pennes (1040 m) pour clore sportivement cette étape. Un dernier contrôle horaire est programmé à Crest (14h50) afin de réguler les équipages avant leur arrivée Champ de Mars à Valence (15h40).

Après un départ de Valence à 08h00, direction les terres Ardéchoises, dimanche 29 janvier, pour la 1ere partie de l’Etape Commune. Au programme de la matinée, une version du Moulinon revue et modifiée » Saint-Sauveur-de-Montagut – Saint-Andéol-de-Vals / SR 4 / 09h00 / 40,71 km « , via le Col de Sarasset (825 m). Arrêt buffet ensuite, à Antraigues-sur-Volane devant la célèbre » Remise « , pour notamment déguster cette notoire tartelette aux pommes savamment concoctée par toute la famille Jouanny. S’en suivra un autre chrono de légende, » Burzet – Saint-Martial / SR 5 / 11h20 / 30,66 km « , via la cascade du Ray-Pic et Lachamp-Raphaël. Comme les années précédentes, la pause de mi-journée s’articule autour de la place du Marché à Saint-Agrève (13h00), où une dégustation de produits locaux et régionaux arrive toujours à point nommé. Un plein d’énergie non négligeable pour les concurrents, avant d’enchainer avec la boucle altiligérienne de » Saint-Bonnet-le-Froid / SR 6 / 13h30 / 27,08 km » qui, depuis le précédente édition, emprunte désormais la route de Liberthe qui a surpris bien des participants. Pour terminer la journée enfin, l’épreuve de » Lamastre – Colombier-le-Jeune / SR 7 / 15h05 / 14,17 km « , inédite, via le Col de Saint-Genest (709 m). Comme de coutume désormais, le retour sur Valence (16h50) est précédé, à partir de 16h10, de l’opération séduction » rallystiques » du quai Farconnet à Tournon-sur-Rhône avec de nombreuses animations parfaitement orchestrées par le comité des fêtes tournonais.

Direction le Haut-Diois, le lundi 30 janvier à partir de 08h00 toujours au départ de Valence, pour la 2e partie de l’Etape Commune, avec d’entrée » Valdrôme – La Piarre / SR 8 / 10h10 / 13,78 km » à disputer via la Bâtie-des-Fonds – Source de la Drôme – et le Col de Carabes (1261 m), frontière naturelle avec le département voisin des Hautes-Alpes. Trait d’union parfait pour enchainer la spéciale des Savoyons entre » Furmeyer – Barcillonnette / SR 9 / 10h55 / 14,85 km » avec le Col d’Espréaux (1160 m) à défier. La halte de mi-journée à Laragne-Montéglin (11h50) tombe à pic pour les concurrents. Quelques minutes pour se ressourcer avec quelques douceurs locales avant de se lancer dans » Eygalayes – Verclause / SR 10 / 12h35 / 36,93 km » dont l’ascension des Cols Saint-Jean (1158 m), de Pierre-Vesce (1056 m) et du Reychasset (1052 m) au coeur des Baronnies n’est jamais une mince affaire ! Enfin, pour terminer cette journée, retour vers le massif du Diois avec notamment » Crupies – Saillans / SR 11 / 14h25 / 23,75 km » à parcourir, avec les Cols du Gourdon (953 m) et de la Chaudière (1047 m) comme juges de paix! La dernière halte du jour est prévue Place du Champ de Mars à Crest avec un contrôle horaire à partir de 15h30 avant le retour sur Valence (16h20).