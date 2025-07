27 ème Challenge de la Caillette

4 MATCHS AU PROGRAMME :

RC Chabeuil (Régionale 3) VS Entente Châteauneuf Saint Marcel Excellence B (Fédérale 3)

Bassin De Crussol (Fédérale 3) VS Espoirs VRDR

Espoirs Nîmes VS Espoirs RCAV

Rugby Club Aubenas-Vals (Nationale 2) VS Rugby Club Nîmois (Nationale 2)

Food trucks & buvette sur place pour se régaler

Baptêmes en hélico avec Jet System

Baptêmes à moto avec l’association UBAKA, présente pour sensibiliser à la lutte contre le harcèlement scolaire

Venez vibrer devant de beaux matchs dans une ambiance festive et chaleureuse, à l’image du RCC !