29ème foire à la caillette

Comme de coutume, la foire à la caillette aura lieu le 1e dimanche d’octobre ! De nombreux exposants, jeux et animations musicales.
Repas sur place et buvette.
Vente de boudins et soupe au lard.

Le 05/10/2025
Gratuit pour les visiteurs