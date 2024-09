2Ã¨me Festival des sciences de Livron

De l’eau, encore de l’eau, toujours de l’eau ! Venez apprendre, jouer, vous divertir autour de ce thème en famille, entre amis ou avec vos voisins.

Des animations : stands, ateliers, jeux, films, expo… pour petits et grands.

*Exposition Le castor chez nous

Petits et grands vont découvrir le castor du Rhône si difficile à observer…

Une exposition qui vous donnera envie d’aller explorer le terrain de jeu des castors… et c’est tout près de chez nous !

Créée et animée par Hervé Penel et l’association CASTOR & HOMME

*Ocean descent

Plongez virtuellement dans les profondeurs sous-marines.

Plongez dans une cage anti-requins et enfoncez-vous dans les profondeurs de l’océan pour contempler la faune et la flore. Au cours de votre périple, admirez les splendeurs de la vie marine !

*Stand robotique

Venez fabriquer votre sonde pour mesurer l’humidité de vos plantes vertes.

Venez fabriquer votre sonde pour mesurer l’humidité de vos plantes vertes.

Démonstration d’impression en 3D

*Carpe et Capucine

Connaissez-vous l’aquaponie ? C’est une agriculture qui innove et économise beaucoup d’eau. Elle s’inspire des écosystèmes naturels…

Dis Jamy, c’est quoi l’aquaponie ?

Eh bien, c’est très simple ! L’aquaponie est une méthode de culture qui utilise de l’eau en circuit fermée pour alimenter les cultures et élever des poissons. Les poissons sont nourris par l’Homme et leurs déjections servent de nutriment pour les plantes.

*Salon lectures et jeux

Des livres, des revues, des jeux, des puzzles et un coloriage collectif sur le thème… de l’eau ! Hasard ? Je n’crois pas !

*GASPIDO

Jouons pour protéger nos ressources en eau.

Dans ce jeu de l’oie géant, vous devrez gérer au mieux votre ressource en eau malgré les aléas rencontrés. Questions, problèmes techniques (avec du véritable matériel de plomberie), défis… À vous de préserver au maximum l’eau sur votre territoire !