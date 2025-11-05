2ème tournoi régional de BlackBall

Le club de billard du BCRP est ravi d’annoncer un événement exceptionnel ! Préparez-vous à vivre un week-end riche en émotions et en compétitions, car nous accueillerons pas moins de 130 joueurs et joueuses de tous niveaux.

L’objectif ? Se confronter dans le respect et l’esprit sportif qui nous est cher.

Un Programme Époustouflant :

? Compétitions Passionnantes : Assistez à des matchs palpitants et admirez le talent des joueurs et joueuses qui s’affronteront sur les billards.

? Démonstrations époustouflantes : Laissez-vous surprendre par des démonstrations de haut niveau qui vous montreront toute la beauté et la technicité du billard.

? Restauration et convivialité : Une buvette sera à votre disposition pour vous restaurer et vous rafraîchir tout au long de la journée.

Nous Avons Besoin de Vous !

Pour que cet événement soit une réussite, nous avons besoin de l’aide de bénévoles. Si vous souhaitez nous donner un coup de main, vous serez les bienvenus pour :

? Aider à monter les billards

? Tenir la buvette

? Assurer le rangement de la salle

N’hésitez pas à nous contacter au 07 49 17 20 55 pour plus d’informations et pour vous inscrire comme bénévole.

Rejoignez-nous !

Venez nombreux admirer les joueurs et joueuses, et partager un moment convivial avec nous.