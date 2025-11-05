2ème tournoi régional de BlackBall

L’objectif ? Se confronter dans le respect et l’esprit sportif qui nous est cher.
Un Programme Époustouflant :
? Compétitions Passionnantes : Assistez à des matchs palpitants et admirez le talent des joueurs et joueuses qui s’affronteront sur les billards.
? Démonstrations époustouflantes : Laissez-vous surprendre par des démonstrations de haut niveau qui vous montreront toute la beauté et la technicité du billard.
? Restauration et convivialité : Une buvette sera à votre disposition pour vous restaurer et vous rafraîchir tout au long de la journée.
Nous Avons Besoin de Vous !
Pour que cet événement soit une réussite, nous avons besoin de l’aide de bénévoles. Si vous souhaitez nous donner un coup de main, vous serez les bienvenus pour :
? Aider à monter les billards
? Tenir la buvette
? Assurer le rangement de la salle
N’hésitez pas à nous contacter au 07 49 17 20 55 pour plus d’informations et pour vous inscrire comme bénévole.
Rejoignez-nous !
Venez nombreux admirer les joueurs et joueuses, et partager un moment convivial avec nous.