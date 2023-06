2nd Festival musical : Chapeau bas !

Vendredi 07 Juillet 2023 à 20H00 : concert de musique Ashkénaze interprété par le groupe » No Name Orchestra » en l’église du Charaix. Buvette et restauration sur place.

Samedi 08 juillet 2023 à 11H00 : la fanfare « Zigomaclik » jouera à la Halle associative Le Laris. Buvette et restauration sur place.

Samedi 08 juillet 2023 à 17H00 : le groupe « Trio Kantik » vous retrouvera au jardin de la bibliothèque. Apéro et buvette sur place.

Samedi 08 juillet 2023 à 20H00 : Concerts des « Blues Road » et de « Cannibal Mosquitos » à Le Clapier.

Dimanche 09 juillet 2023 à 16h : » Les fêlés du bocal » en l’Eglise du Charraix. Buvette.

Sur l’ensemble du festival, artistes payés au chapeau et le samedi 08 juillet concert privé adhésion 1EUR.