Concert, Exposition

30 ans de l’association culturelle

Exposition photographique pour revenir sur les 30 ans de l’association, concert de l’harmonie de Bourg-lès-Valence ainsi que d’autres animations.

30 ans de l’association culturelle
Le 07/09/2025

Salle de la route bleue 26600 Serves-sur-Rhône

Site internet
Gratuit pour les visiteurs