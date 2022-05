30 ans de succès pour le circuit de roses anciennes

Notre association fêtera ses 30 ans. Nous vous invitons à partager un moment convivial afin de pouvoir échanger sur notre circuit botanique et profiter ensemble de l’émerveillement annuel de la floraison de nos rosiers.

A cette occasion nous serons présents dès 9 h devant la mairie avec quelques spécimens de nos rosiers que vous pourrez acquérir au profit de l’association ainsi que divers plants végétaux, des livres ou revues, et des accessoires de jardin… Le jardinier un peu artiste aime partager son plaisir !

Les participants intéressés par la visite du circuit (10 h) se verront remettre un plan de Grignan mais le plus important et d’ouvrir les yeux dans nos ruelles selon un parcours d’une heure environ que nous vous indiquerons. A cette occasion vous découvrirez le nouveau carré Sévigné (notre rose fétiche) au Mail.

Un apéritif sera offert en fin de matinée.