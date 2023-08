Animation enfants : parcours d’obstacles :

Animation sportive non compétitive et gratuite effectuée dans l’enceinte du stade des Flandennes. Par équipes de 2 avec lancer de Vortex.

Possibilité de former des équipes sur place.

Tombola organisée en faveur de l’Association Martinou le Crapouillou pour aider Martin à l’achat de matériel afin d’améliorer son quotidien.