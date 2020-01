37 ème Coupe des Rois du Tatamis

A noter : A la suite de l’épisode de grêle du 15 juin 2019, de nombreux tatamis du club étaient devenus inutilisables. La fédération, par l’intermédiaire de Jean-René Girardot, secrétaire général, a fait don de 120 tatamis au club. La coupe des rois est une occasion d’officialiser ce don en présence de Bernard Gros, président de la ligue et président du conseil d’administration fédéral et d’Annie Salvador, présidente du comité 26/07. Seront également présents Marie-Hélène Thoraval, maire de Romans et Damien Got, adjoint délégué aux Sports.