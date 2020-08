3D 3 Terres

3D?3TERRES est un projet collaboratif animé par le 8 Fablab Drôme et Cap Rural autour d’une trentaine de partenaires. Son objectif est d’interroger l’évolution de la céramique et l’arrivée des nouvelles technologies dans le champ des métiers d’art, ainsi que leur impact sur le développement local en milieu rural.

L’imprimante céramique utilisée dans le cadre de ce projet, est unique en Europe. Non carénée, elle permet également des interventions manuelles en cours d’impression.

Le projet 3D?3TERRES propose d’expérimenter concrètement l’usage

de cette imprimante 3D avec des professionnels de la céramique : potiers, artistes, plasticiens, designers, tous de la Drôme et travaillant la matière terre. Ils ont participé de novembre 2018 à février 2019 à une formation-expérimentation. À son issue, chacun a été invité à produire une ou plusieurs créations pour alimenter une exposition collective reçue aujourd’hui à La Maison de la Tour.

Cette exposition a été produite par la Communauté de Communes du Val de Drôme en Biovallée, le commissariat a été assuré par le 8 Fablab et la scénographie par NODA Design.