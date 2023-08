3ème édition du Festival A tout à Z’arts

Troisième édition du A tout à Z’arts festival de la Compagnie le temps d’un mouvement! Retrouvez Lou Pontier et le groupe Rod’s pour notre journée festive, ils accompagneront le super repas concocté par Pascal, encore cette année !

Programme du festival :

En ouverture le samedi 26 août, ateliers gratuits en famille, atelier pour enfant, diner spectacle suivi d’un concert à la Maison des Associations F.Mitterand de Bourg de Péage.

En première partie, les danseurs et percussionnistes du centre artistique de Romans vous accompagneront le temps de l’apéritif.

Ensuite, la voix de Lou PONTIER vous fera vibrer d’émotions durant le repas puis elle changera de registre afin de dynamiser l’ambiance avant le dessert.

Après une pause pour apprécier le dessert concocté par notre chef Pascal, le groupe Rod’s finira la soirée avec des reprises de rock et blues. (Guitare / voix Stéphane BORG et Samir TOUMI, et Saxophone / Clavier Christophe SERS)

Du dimanche au jeudi, des stages artistiques seront proposés sur Bourg de Péage et Tournon :

Du dimanche 27 au Mercredi 30, stage de danse jazz, niveaux inter/moyen et avancé – Bourg de Péage, espace F. Mitterrand

Le mercredi 30 et jeudi 31, de 19h à 22h, stage de percussions – Bourg de Péage, espace F. Mitterrand

Du lundi au vendredi, Stage de hip-hop, cours enfants et ados – Tournon

En clôture le vendredi 1er septembre à 19h30, salle Jean Cocteau à Bourg de péage, une soirée spectacle avec les compagnies amateures danse, théâtre, mais aussi les percussionnistes et la chorale Rhinocérock. Petite restauration sur place.