3eme Edition du MarchÃ© Estival de Rousset les Vignes spÃ©cial JAZZ

Pour la première fois le marché estival de rousset les vignes lance deux soirées spéciale jazz le 13 aout et 27 aout .

Un musicien sera présent sur le marché et vous jouera son répertoire .

en plus de la musique vous pourrez vous restaurer sur place notament avec YAMANI PIZZA qui sera présent , mais également vous pourrez retrouver les planches du marchés réalisés avec des produits du marchés , HOTDOG , Biscuits salés et sucrés – Fruits – Boissons Locale

Mais également vous pourrez trouver comme tous les mardis lors du marché estival également nos artisans et producteurs locaux le tout dans une ambiance conviviale .