40 ans de la CRIIRAD : conférences, spectacles, concert et animations

Depuis 40 ans, la CRIIRAD fait la lumière sur la radioactivité ! Conférences, théâtre d’impro, concert, stands, animations, buvette et foddtrucks… Rejoignez-nous pour partager ce moment de mémoire, d’échanges et de fête !

Pour célébrer ses 40 ans, la CRIIRAD (Commission de Recherche et d’Information Indépendantes sur la Radioactivité) donne rendez-vous au public le samedi 23 mai 2026 à la Salle Marcel Pagnol à Montélier (Drôme) pour un événement mêlant expertise indépendante, conférences-discussions et animations artistiques.

Fondée en mai 1986, suite à l’accident nucléaire de Tchernobyl, l’association revient sur quatre décennies d’engagement citoyen et scientifique autour des risques liés à la radioactivité.

Un événement scientifique et festif pour toutes et tous, avec au programme :

? Conférences & discussions : comment la CRIIRAD est-elle née après Tchernobyl et que révèle-t-elle sur les risques liés à la radioactivité ?

? Spectacles d’improvisation de la Cie Les Artscène

? Concert de Lady Chestnut Blues (blues rock)

? Stands associatifs, atelier sérigraphie participatif, espace enfants, buvette et foodtrucks

Rejoignez-nous pour partager ce moment de mémoire, d’échanges et de fête !