Spectacle

40 ans de la CRIIRAD : conférences, spectacles, concert et animations

Depuis 40 ans, la CRIIRAD fait la lumière sur la radioactivité !
Conférences, théâtre d’impro, concert, stands, animations, buvette et foddtrucks…
Rejoignez-nous pour partager ce moment de mémoire, d’échanges et de fête !

40 ans de la CRIIRAD : conférences, spectacles, concert et animations
Le 23/05/2026 09:30

Rue Marcel Pagnol Fauconnières 26120 Montélier

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Gratuit pour les visiteurs

Pour célébrer ses 40 ans, la CRIIRAD (Commission de Recherche et d’Information Indépendantes sur la Radioactivité) donne rendez-vous au public le samedi 23 mai 2026 à la Salle Marcel Pagnol à Montélier (Drôme) pour un événement mêlant expertise indépendante, conférences-discussions et animations artistiques.

Fondée en mai 1986, suite à l’accident nucléaire de Tchernobyl, l’association revient sur quatre décennies d’engagement citoyen et scientifique autour des risques liés à la radioactivité.

Un événement scientifique et festif pour toutes et tous, avec au programme :
? Conférences & discussions : comment la CRIIRAD est-elle née après Tchernobyl et que révèle-t-elle sur les risques liés à la radioactivité ?
? Spectacles d’improvisation de la Cie Les Artscène
? Concert de Lady Chestnut Blues (blues rock)
? Stands associatifs, atelier sérigraphie participatif, espace enfants, buvette et foodtrucks

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