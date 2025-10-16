Un riche programme pour toute la journée : conférences, expositions photographiques, table-ronde, spectacle, temps d’échange et de rencontre – programme détaillé en pièce jointe
réservation conseillée : https://urls.fr/cVmlRF
possibilité de repas sur place sur réservation avant le 3 novembre https://urls.fr/XzVIxY
40 ans et bien préservée ! RNHPV
La Réserve naturelle des Hauts-Plateaux du Vercors souffle ses 40 bougies !
54 place de l'Eglise-Temple 26150 Sainte-Croix Tél. 04 76 94 38 26
Un riche programme pour toute la journée : conférences, expositions photographiques, table-ronde, spectacle, temps d’échange et de rencontre – programme détaillé en pièce jointe