Progreentech participe à la 40ème édition du Big Bazar à Allex !
Nous avons le plaisir de vous annoncer notre présence, comme chaque année, à cet évènement incontournable dimanche 7 septembre ! Venez découvrir nos services, échanger avec notre équipe.
ne manquez pas cette occasion de nous rencontrer et de découvrir tout ce que nous pouvons faire pour vous !
Rendez-vous à Allex pour une journée conviviale et enrichissante. On vous attend nombreux !
À l’occasion du 40ème Big Bazar nous organisons une tombola !
A gagner un bon d’achat pour un voyage d’une valeur de 1000EUR ainsi que d’autres lots.
De plus un lot sera destiné aux exposants présents.
Repas moules frites buvette – Tombola avec voyage et nombreux lots
Animation musicale avec la Bamba Etoilienne
le Village 26400 Allex Tél. 0607896919
