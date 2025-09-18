Exposition

44ème Salon de peinture

Exposition collective des élèves de l’atelier d’arts plastiques dirigé par Isabelle Laï.

du 20/09/2025 au 05/10/2025

(derrière la mairie) 26210 Lens-Lestang Tél. 04 75 31 76 83

Gratuit pour les visiteurs