45ème édition du Crest Jazz Festival

Le Crest Jazz Festival, le son complétement zébré de la Vallée de la Drôme ! Pour cette 45ème édition, plus de 25 concerts en plein air, des stages, des conférences et un concours tremplin au coeur de la ville de Crest !

Chaque été, Crest vibre au rythme du jazz, de tous les jazz… Connaisseurs et néophytes se rassemblent pour partager une semaine de concerts en compagnie d’artistes renommés et de jeunes talents.

Des concerts qui prennent forme un peu partout en ville, avec en point d’orgue la grande scène de l’espace Soubeyran, qui s’anime la nuit tombée, face à la Tour illuminée !

Passion et éclectisme animent d’une seule voix les organisateurs du Crest Jazz Festival depuis plus 45 ans ! 45 ans de musique, de rencontres, d’émotions. L’occasion pour le public de voyager à travers toutes les sensibilités du jazz, par delà les continents et les courants musicaux. Des conférences et des stages complètent cette grande messe musicale.

On viendra aussi découvrir en avant-première les jazzmen de demain, à l’occasion du concours international du Crest Jazz. L’occasion pour le public de profiter de concerts gratuits sur la place de l’Église.

Enfin, pour patienter d’ici là, plusieurs concerts sont programmés à Crest et dans les communes alentours dès la fin du mois de juin, dans le cadre du festival « Jazz au Village ».