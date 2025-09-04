Exposition, Foire, Marché

47ème foire et 23ème vide grenier

Grande foire avec de nombreux exposants, vide greniers, animations, tombola, repas proposé par le comité de Foire, jeux pour les enfants…

Le 12/10/2025 09:00
Gratuit pour les visiteurs