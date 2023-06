L’association Les Meules de la Drôme vous convie les 1er et 2 juillet au parc du Blomard de Les Tourrettes pour un weekend 48h en mob !

Au programme du samedi, balade en mob et pique-nique (résa 10EUR), soirée avec repas Gaulois et animations sur place.

Dimanche, bourse de mobylettes et balade en mob.

Buvette et restauration sur place !