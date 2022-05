4e Marché de l’Artisanat et de la Création

UN MARCHÉ POUR DÉCOUVRIR DE BELLES CRÉATIONS LOCALES

Pour sa 4e édition, le » Marché de l’Artisanat et de la création « , organisé par la Mairie de Chatuzange le Goubet, aura lieu samedi 21 et dimanche 22 mai 2022 à l’Ensemble Charles Bringuier (14 Place du 19 mars 1962 – entrée libre – samedi : 14h-19h & dimanche : 10h-18h). Près de 40 exposants seront présents pour vous présenter leurs différents talents : mode, décoration, jeux, etc. Toutes les créations auront été fabriquées à la main et leur originalité vous permettra de trouver des idées cadeaux inédites pour la Fête des Mères !

DES OBJETS ORIGINAUX POUR DE BELLES IDÉES CADEAUX !

Bijoux, vêtements, objets déco, loisirs créatifs, jeux pour enfants, etc. : les artisans créateurs vont présenter aux visiteurs une large palette de créations originales mais aussi, et surtout, ARTISANALES ! C’est de leurs mains qu’auront été réalisés, ou transformés, tous les objets présentés ! Et, à travers plusieurs démonstrations d’artisanat en direct, ils dévoileront au public leurs différentes techniques de création : 5 animations seront donc à découvrir tout au long du week-end !

DES ARTISANS CRÉATEURS PASSIONNÉS ET NOMBREUX

41 artisans créateurs de la région, répartis sur 37 stands, seront présents* sur l’événement :

Laëtitia ALLEGRE – Création de bijoux avec de véritables fleurs et pierres fines ; Gyslaine ALLIBE – Créations de sacs, décorations et poupées ; Christine ANDRÉ – Décoration (vitrines miniatures, ardoises peintes, etc.) ; Fanny AUBRUN – Créations en couture d’articles de puériculture ; Chris BAROU – Objets en porcelaine peints à la main ; Coralie BARRE – Gâteaux en bonbons ; Manon BARRET – Créations personnalisées (coussins, album de naissance, etc.) ; Seda BENAHMED – Poteries et céramiques ; Jean-Louis BOFFET – Création de savons, shampoings et baumes en saponification à froid et bio ; Cécile BOYER – Utilités, textiles et alternatives durables aux produits jetables du quotidien ; Jenny CHAMAYOU – Création de bijoux et accessoires en micro-macramé ; Jean-Pierre DAUBAS – Petites boîtes, décorations et bijoux en papier ;Françoise de CHANGY – Galets décorés ; De Fil en Aiguille – Créations en couture, tricot et crochet ; Isabelle DUVIVIER – Création d’images poétiques florales, photographies et cartes postales ;Muriel ESSIG – Création de vêtements et accessoires pour bébés et enfants ; Marie-Pierre FERNANDES – Collage de serviettes en papier sur différents supports ; Sylvie FERRY – Couture, crochet et créations pour enfants et adultes ; Michelle FRAYSSE – Sacs, bijoux et accessoires en languettes de canette ; GASC Poterie – Création d’objets décoratifs en poterie et raku Mylène GRANDJEAN – Couture (créations et robes de mariées), mode et accessoires ; Laëtitia GUERRERO – Créations couture d’accessoires (mariage et bien-être), bijoux, pochettes et cadeaux personnalisés ; Gilles LANTILLON – Tournage sur bois ; Maria LAURENT – Créations en céramique, tissus, amigurumis au crochet, éponges et tawashi ; Nadette LIABEUF – Peinture sur porcelaine et verre ; Céline LOPEZ – Couture, broderie et articles textiles pour toute la famille et la maison ; Alain MANEVAL – Miroirs en métal et bijoux en inox/laiton ; Annie MEUNIER – Peinture sur verre ; Philippe NAVARRO – Décorations et objets en bois tournés ; Grégory PATEL – Ebéniste, création bois, résine et jouets ; Gaëlle PINARD – Accessoires en éponge (pour enfants, serviettes à main, etc.) ; Benjamin PITSI – Création de chaussures ; Christian ROLLET – Créations de bijoux en pierres semi-précieuses et perles de verre ; Virginie SANCHEZ – Création couture (vêtements pour enfants, accessoires, sacs, etc.) et en résine ; Christian SAUVAGE – Création de stylos en bois précieux et objets en bois tournés ; Laurence THON – Coussins d’éveil, cadeaux de naissance et broderie machine ; Fabienne TIHI – Création de bijoux origamis ; Lucienne VILA – Mosaïque et cartonnage ; Monique VIOSSAT – Créations de sacs à main, d’accessoires, de sandales et de pantoufles en cuir ; Arlene VIVION – Création de bijoux en pâte polymère et Karine VIVION – Bijoux en émaux sur cuivre.

* l’association » GASC » et » De Fil en Aiguille » regroupent plusieurs exposants.