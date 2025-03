L’association la plaace , vous invite au 4eme marché estival de rousset les vignes . Celui ci aura lieu tous les mardis de 18h00 à 21h30 sur une ambiance musicale sur l’ensemble des marchés .

Vous pourrez y retrouver : fruits , légumes , olives à déguster , tapenades , jus de fruits , biere , dégustations de vins de pays , bijoux , décorations , bougie et bien d’autres .

De plus cette année le 15 juillet marché avec repas » soupe au pistou »

Le 19 aout avec repas paella

des animations pour les enfants seront présente pour la plus part des marchés et vous pourrez aussi vous restaurer sur place : Pizza , hotdog , gourmandises et les fameuses planches aperitives du marchés avec les produits du marchés .

Plus de renseignements suivre notre face book