Exposition

50 ans du Friol club

l’exposition comprend différentes thématiques sur le sport et l’évolution du club durant 50 ans : maillots, évènements organisés, vélos…

du 08/11/2025 10:00 au 09/11/2025 18:00

salle Charles Trenet 26600 Tain-l'Hermitage

Gratuit pour les visiteurs