60 ans du FIEF – fête au village

Nous allons explorer le village médiéval de Châteauneuf de Mazenc : reflet de la beauté typique de la Drôme provençale et berceau du FIEF où l’amitié franco-allemande et la rencontre sont au centre de l’activité de l’association depuis ses débuts.

Nous commencerons à 18h avec des animations menées par des artistes et des bénévoles, suivies par un apéro à 19h30 et un buffet festif à 20h00, un gâteau d’anniversaire et des concerts.

Merci de nous faire savoir avec combien de personnes vous venez et si vous souhaitez réserver des places pour le buffet et le gâteau d’anniversaire (15EUR par personne).

Réservation par e-mail : info@lefief-drome.com jusqu’au 11 septembre 2021. Merci de nous indiquer votre nom, le nombre de personnes et si vous souhaitez réserver des places au buffet.

Au plaisir de vous voir !